Киноафиша Фильмы Абай бол Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Бейнеу 21 февраля 2026

Расписание сеансов Абай бол, 21 февраля 2026 в Бейнеу

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
20:30 от 1200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
