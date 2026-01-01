Меню
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Бейнеу
3 февраля 2026
Расписание сеансов Қызым, 3 февраля 2026 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
22:00
от 1200 ₸
