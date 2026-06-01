Меню
Киноафиша
Бейнеу, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Бейнеу
14 июня 2026
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 14 июня 2026 в Бейнеу
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о мультфильме
Завтра
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
16:15
от 900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667