План «Ш»
Расписание сеансов План «Ш», 2025 в Бейнеу
14 декабря 2025
Расписание сеансов План «Ш», 14 декабря 2025 в Бейнеу
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
14:55
от 800 ₸
23:55
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
