Меню
Киноафиша
Бейнеу, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Gold'n Рахат
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Бейнеу
17 ноября 2025
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 17 ноября 2025 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
16:45
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара
Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых
Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли
«Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне
«И снова перекинулись на 90-е»: режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен — зрители в нетерпении
Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника
4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды
«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом
Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт
Битвы с Крассом не было, а Спартака убил Ашур еще у Везувия. Думаете, бред? Нет, это новый спин-офф «Спартака» от Starz
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667