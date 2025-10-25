Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бақыт құшағында Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Бейнеу 25 октября 2025

Расписание сеансов Бақыт құшағында, 25 октября 2025 в Бейнеу

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
10:05 от 700 ₸ 20:25 от 1200 ₸
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
«Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна
«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте
Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители
«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество
Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше