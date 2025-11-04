Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Бейнеу 4 ноября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 4 ноября 2025 в Бейнеу

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
20:20 от 1200 ₸
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше