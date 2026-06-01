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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Бейнеу
17 июня 2026
Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 17 июня 2026 в Бейнеу
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
15:05
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