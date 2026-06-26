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Киноафиша Фильмы Легенда о звездной принцессе Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 2025 в Бейнеу 28 июня 2026

Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 28 июня 2026 в Бейнеу

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенда о звездной принцессе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
14:35 от 800 ₸
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