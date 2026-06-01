Меню
Киноафиша
Бейнеу, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Давление
Расписание сеансов Давление, 2026 в Бейнеу
23 июня 2026
Расписание сеансов Давление, 23 июня 2026 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Давление»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
22:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Эти 3 серии «Маши и Медведя» смотрят даже взрослые — обрали миллионы просмотров: вот какую включают чаще всего
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны
Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов
Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего
Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно
На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа
Не только НТВ выдает хиты: 3 российских сериала 2026 года в жанре «детектив», которые уже можно посмотреть полностью
У Amazon наконец появился достойный ответ «Игре престолов» и «Дому дракона»: на бумаге все круто, но есть один минус
Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667