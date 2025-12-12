Меню
Киноафиша
Бейнеу, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Бейнеу
16 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 16 декабря 2025 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
20:10
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667