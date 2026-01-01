Сразу два фильма по «Гарри Поттеру» залетели в топ-10 на HBO Max: ни за что не угадаете, какие это части франшизы

Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»

Так выжила ли Оди в финале «Очень странных дел»: братья Дафферы не дали точного ответа, но Майк подсказал зрителям

Эти 5 сериалов пытались стать новой «Игрой престолов», но у них не вышло: хотя заявка на успех была мощная

Называется «додумайте сами»: 6 сюжетных дыр в финале «Очень странных дел» — например, куда делись демогоргоны и доктор Кей

Второй сезон «Ландышей» больше не щадит зрителя: но вот 5 причин, почему стоит включить 1 серию уже сейчас

Во 2 сезоне Fallout Люси попала в плен к Легиону: только заядлые геймеры знают, что это за фракция в Пустоши и чем она опасна

«Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе

Сколько Лукашин с друзьями потратил в бане в тот самый вечер: зрители не задумываются, а ведь сумма немаленькая

«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года

2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание