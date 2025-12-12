Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Бейнеу 16 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 16 декабря 2025 в Бейнеу

Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
13:00 от 700 ₸ 16:10 от 900 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
