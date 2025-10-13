Меню
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Бейнеу 13 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 13 октября 2025 в Бейнеу

Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Жалын ул. Қосай ата, 4/3
2D, RU
15:15 от 900 ₸ 23:55 от 1200 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
