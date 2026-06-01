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Киноафиша Фильмы Кассандра Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Балхаше 24 июня 2026

Расписание сеансов Кассандра, 24 июня 2026 в Балхаше

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
18:00 от 2000 ₸
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