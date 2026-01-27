Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Көз тимесін Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Балхаше 28 января 2026

Расписание сеансов Көз тимесін, 28 января 2026 в Балхаше

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
12:00 от 2000 ₸ 18:00 от 2000 ₸
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше