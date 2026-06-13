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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Балхаше
14 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 14 июня 2026 в Балхаше
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Алем Cinema
г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
13:00
от 2000 ₸
16:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
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