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Киноафиша Фильмы Зверолюция Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Балхаше 14 июня 2026

Расписание сеансов Зверолюция, 14 июня 2026 в Балхаше

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
13:00 от 2000 ₸ 16:10 от 2000 ₸
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