Киноафиша Фильмы Bayguys Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Балхаше 7 декабря 2025

Расписание сеансов Bayguys, 7 декабря 2025 в Балхаше

Сегодня 5 Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
23:20 от 2000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Экзекуция
Магическая битва: Экзекуция
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
