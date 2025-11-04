Меню
Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Балхаше 4 ноября 2025

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 4 ноября 2025 в Балхаше

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
12:40 от 2000 ₸ 22:10 от 2000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
