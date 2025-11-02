Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Балхаше 2 ноября 2025

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2 ноября 2025 в Балхаше

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
12:40 от 2000 ₸ 22:10 от 2000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше