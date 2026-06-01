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Закулисье реальности
Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Балхаше
20 июня 2026
Расписание сеансов Закулисье реальности, 20 июня 2026 в Балхаше
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Алем Cinema
г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
19:40
от 2000 ₸
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