Меню
Киноафиша
Балхаш, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Балхаше
14 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 14 марта 2026 в Балхаше
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Алем Cinema
г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
11:30
от 2000 ₸
17:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667