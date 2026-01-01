Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти»

Эту фразу Раневской повторяют едва ли не каждый день: но мало кто знает, что у нее есть продолжение

Идеально для длинных каникул: 6 скандинавских триллеров, которые сильнее любого хита Netflix — тихо, холодно и очень мрачно

«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых

«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется

«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке

Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции

Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых

В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года

«Только глупость, тупость и бездарность»: Татьяна Тарасова терпеть не может «Лед» и сравнения с героиней Марии Ароновой

Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста»