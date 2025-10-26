Меню
Киноафиша Фильмы Финник 2 Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Балхаше 26 октября 2025

Расписание сеансов Финник 2, 26 октября 2025 в Балхаше

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Алем Cinema г. Балхаш, ул. Ленина, 32
2D, RU
16:30 от 2000 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
