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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Атырау
28 июня 2026
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 28 июня 2026 в Атырау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
15:30
от 3000 ₸
16:40
от 3000 ₸
18:20
от 3400 ₸
20:00
от 3400 ₸
21:40
от 3400 ₸
23:20
от 3400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
19:15
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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