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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Атырау 24 июня 2026

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 24 июня 2026 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
ср 24 чт 25
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
00:00 от 3200 ₸
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