Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Атырау
1 февраля 2026
Расписание сеансов Қызым, 1 февраля 2026 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
23:20
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Qiyal
Отзывы
2024, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667