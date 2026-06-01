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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Атырау
5 июня 2026
Расписание сеансов Шевели перьями, 5 июня 2026 в Атырау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
10:35
от 2400 ₸
13:30
от 2400 ₸
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