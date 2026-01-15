Меню
Фильмы
Жұмақтан билет
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Атырау
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жұмақтан билет»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
19:45
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
