Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Атырау 1 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 1 января 2026 в Атырау

Вся информация о фильме
чт 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
15:30 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 19:30 от 3400 ₸ 21:30 от 3400 ₸ 23:30 от 3400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
