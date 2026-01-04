Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Атырау
5 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 5 января 2026 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
10:15
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание
Второй сезон «Ландышей» больше не щадит зрителя: но вот 5 причин, почему стоит включить 1 серию уже сейчас
5 фильмов 90-х про роботов, на которых выросла целая эпоха — от «Терминатора» до хитов, которые вы забыли
Так выжила ли Оди в финале «Очень странных дел»: братья Дафферы не дали точного ответа, но Майк подсказал зрителям
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb
Настоящее Простоквашино на самом деле существует: в какой области находится деревня из детской мечты и как туда добраться
«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года
«Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе
Печкин бесит, мама не любит Дядю Федора, а музыка даже не запомнилась: иностранцы посмотрели «Зиму в Простоквашино» и расстроились
Выдавали Труса, Балбеса и Бывалого с головой: что значили шапки героев «Операции „Ы“» в СССР
Почему все называли Волан-де-Морта «Сами-Знаете-Кем»: дело не только в чарах Табу, наложенных Темным лордом
Почему Хюррем все время держалась подальше от Баязида? В «Великолепном веке» этот момент упустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667