Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Атырау
30 декабря 2025
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 30 декабря 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
ср
31
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
11:10
от 1700 ₸
13:10
от 1700 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
14:00
от 1700 ₸
23:25
от 1700 ₸
