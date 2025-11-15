Меню
Алло
Расписание сеансов Алло, 2025 в Атырау
15 ноября 2025
Расписание сеансов Алло, 15 ноября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Алло»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
12:10
от 2600 ₸
14:00
от 3000 ₸
15:50
от 3000 ₸
17:50
от 3000 ₸
20:00
от 3400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
12:40
от 2600 ₸
15:45
от 2800 ₸
19:40
от 3000 ₸
21:15
от 3000 ₸
