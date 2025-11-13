Меню
Алло
Расписание сеансов Алло, 2025 в Атырау
Расписание сеансов Алло, 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Алло»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
12:00
от 2200 ₸
13:20
от 2200 ₸
15:40
от 2600 ₸
17:00
от 2600 ₸
19:40
от 3000 ₸
21:00
от 3000 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
13:45
от 2400 ₸
15:10
от 2600 ₸
19:15
от 2800 ₸
21:45
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
