Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Атырау
12 октября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 12 октября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
11:20
от 2600 ₸
13:10
от 2600 ₸
15:00
от 2900 ₸
16:50
от 2900 ₸
18:40
от 3200 ₸
19:50
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
23:30
от 3200 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
17:35
от 2600 ₸
22:50
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667