Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Атырау 15 февраля 2026

Расписание сеансов Убежище, 15 февраля 2026 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
01:10 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Когда сил нет смотреть «мрачняк» — это идеал: всего 126 минут, а настроение поднимет на год вперед
Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?
«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым
Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше