Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Атырау 8 февраля 2026

Расписание сеансов Убежище, 8 февраля 2026 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
17:45 от 2800 ₸ 23:15 от 3000 ₸
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Кыял
Кыял
2025, Кыргызстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше