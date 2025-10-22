Меню
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Атырау 22 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 22 октября 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
13:00 от 1900 ₸ 15:00 от 2100 ₸ 16:20 от 2100 ₸ 20:20 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 23:50 от 2300 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
16:05 от 2400 ₸ 19:45 от 2600 ₸ 23:40 от 2600 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
