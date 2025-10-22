Меню
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Атырау
22 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 22 октября 2025 в Атырау
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
13:00
от 1900 ₸
15:00
от 2100 ₸
16:20
от 2100 ₸
20:20
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
16:05
от 2400 ₸
19:45
от 2600 ₸
23:40
от 2600 ₸
