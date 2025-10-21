Меню
Киноафиша
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Атырау
21 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 21 октября 2025 в Атырау
О фильме
О фильме
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
12:30
от 1500 ₸
16:05
от 1500 ₸
19:45
от 1500 ₸
23:40
от 1500 ₸
