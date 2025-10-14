Меню
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Атырау
14 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 14 октября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Атырау
г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
09:40
от 1700 ₸
11:00
от 1700 ₸
14:50
от 1700 ₸
16:30
от 1700 ₸
18:10
от 1700 ₸
19:50
от 1700 ₸
20:30
от 1700 ₸
22:10
от 1700 ₸
23:50
от 1700 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
12:15
от 1500 ₸
20:40
от 1500 ₸
