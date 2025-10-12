Меню
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Атырау 12 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 12 октября 2025 в Атырау

Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, KZ
09:40 от 2600 ₸ 11:00 от 2600 ₸ 14:50 от 2900 ₸ 16:30 от 2900 ₸ 18:10 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 23:50 от 3200 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
12:15 от 2400 ₸ 20:40 от 2800 ₸
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
