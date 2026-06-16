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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Атырау
16 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 16 июня 2026 в Атырау
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
10:30
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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