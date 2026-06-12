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Киноафиша Фильмы Момо Расписание сеансов Момо, 2025 в Атырау 13 июня 2026

Расписание сеансов Момо, 13 июня 2026 в Атырау

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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
10:30 от 2600 ₸
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