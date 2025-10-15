Меню
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Атырау 15 октября 2025

Расписание сеансов Ифрит 2, 15 октября 2025 в Атырау

Завтра 14 ср 15
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, KZ
19:00 от 2600 ₸ 21:10 от 2600 ₸
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
