Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Хэллоуин. Ночной кошмар Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Атырау 4 ноября 2025

Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 4 ноября 2025 в Атырау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау) г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
18:30 от 1500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись
Фильм про Костомарова станет блокбастером и драмой одновременно: фигурист уже назвал актера, который может сыграть его лучше всех
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра»
Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю
Эту героиню «Ликвидации» звали совсем по-другому: скрытый смысл имени Норы поняли не все
Тарантино приготовил для себя в «Убить Билла» важную роль: а в итоге погиб на экране за секунду и не попал даже в титры
5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала
Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново
Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше