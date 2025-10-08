Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Дом ада. Спуск к дьяволу
Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Атырау
8 октября 2025
Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 8 октября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
ср
8
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D, RU
15:25
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?
После «Первого отдела» и «Невского» зрители не ожидали — но «ПИН-код» на НТВ попал в точку: «Таких фильмов нужно больше»
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка
В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT
«Брось банан, у нас погоня!»: НТВ снимает продолжение детективного сериала, который уже стал мемом
«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов
Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня
Пока зрители восхищались золотом Эребора, Толкин перевернулся в гробу: почему «драконья болезнь» Дубощита из «Хоббита» — красивая ложь
Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667