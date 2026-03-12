Меню
Киноафиша
Атырау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Атырау
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
14:15
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Рецензия
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс
Кто сыграл бородача на пикнике у Гоши в «Москва слезам не верит»: а ведь он написал сценарии к «Афоне» и «Ворошиловскому стрелку»
Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667