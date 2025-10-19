Меню
Ужастики. Ожившие рисунки
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Атырау
19 октября 2025
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 19 октября 2025 в Атырау
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
10:40
от 2400 ₸
14:15
от 2600 ₸
