Киноафиша
Фильмы
Ужастики. Ожившие рисунки
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Атырау
12 октября 2025
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 12 октября 2025 в Атырау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Завтра
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
11:00
от 2400 ₸
14:00
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
