Фильмы
Волшебный домик Габби в кино
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 2025 в Атырау
28 октября 2025
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 28 октября 2025 в Атырау
Арсенал 3D (Атырау)
г. Атырау, 3 мкрн Авангард, 40А, ТЦ «Атаба», 2 этаж
2D
10:15
от 1500 ₸
14:15
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
